Двоих сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых задержали

значимую





В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В настоящее время организован их розыск.



Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Двоих сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные, задержали, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Задержаны на выходе из Новой Бряни Александр А. и Жаргал М.Поиск остальных пяти беглецов продолжается. Заинформацию, способствующую задержанию беглецов объявлено вознаграждение, отметили в пресс-службе правительства Бурятии.Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка по данному факту.По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки.