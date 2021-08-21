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Двоих сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых задержали

Двоих сбежавших из психдиспансера в Бурятии осуждённых задержали
Происшествия, 
За информацию о сбежавших осуждённых объявлено вознаграждение

Двоих сбежавших из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные, задержали, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Задержаны на выходе из Новой Бряни Александр А. и Жаргал М.

Поиск остальных пяти беглецов продолжается. За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов объявлено вознаграждение, отметили в пресс-службе правительства Бурятии.

Проводится доследственная проверка

Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Бурятии проводится доследственная проверка по данному факту.

По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. 

В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения. В настоящее время организован их розыск.

Пятеро сбежавших пациентов – жители Курумканского района, один – Иволгинского и ещё один – города Улан-Удэ.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
побег

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