Минздрав Бурятии сообщил число сбежавших из психдиспансера осуждённых

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 21 августа, из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, где проходят принудительное лечение осужденные, произошёл побег.
В отделение находилось 59 человек, семь из которых сбежали, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Ранее глава Бурятии сообщал о пяти сбежавших, отметив, что информация уточняется.
⠀
- На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера. Выехали министр здравоохранения Евгения Лудупова, заместитель министра Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина, - отметили в министерстве.
⠀
Пострадавших нет, поверхностные раны осколками стекла получил санитар. Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается.
⠀
- Проводится расследование. Обстоятельства побега сообщим позже. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД и Минздрава РБ, - обратились к жителям региона в министерстве.
Местных жителей просят проявлять бдительность и следить за детьми.
В районной группе «Заиграево-инфо. 24/7» сообщили, что на въезде в село Новая Брянь организован пост контроля, проводится проверка документов.