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Минздрав Бурятии сообщил число сбежавших из психдиспансера осуждённых

Минздрав Бурятии сообщил число сбежавших из психдиспансера осуждённых
Происшествия,  Фото:pexels.com
При побеге осуждённых поранился санитар

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 21 августа, из Республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии, где проходят принудительное лечение осужденные, произошёл побег.

В отделение находилось 59 человек, семь из которых сбежали, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Ранее глава Бурятии сообщал о пяти сбежавших, отметив, что информация уточняется.

- На место происшествия оперативно вызваны все сотрудники психдиспансера. Выехали министр здравоохранения Евгения Лудупова, заместитель министра Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина, - отметили в министерстве.

Пострадавших нет, поверхностные раны осколками стекла получил санитар. Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается.

- Проводится расследование. Обстоятельства побега сообщим позже. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД и Минздрава РБ, - обратились к жителям региона в министерстве.

Местных жителей просят проявлять бдительность и следить за детьми.

В районной группе «Заиграево-инфо. 24/7» сообщили, что на въезде в село Новая Брянь организован пост контроля, проводится проверка документов.

побег

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