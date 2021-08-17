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В Бурятии по вине мотоциклиста тяжело пострадала его дочь

В Бурятии по вине мотоциклиста тяжело пострадала его дочь
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП попал мужчина, собравший самодельный мотоцикл

15 августа в Иволгинском районе Бурятии в ДТП с мотоциклом пострадала пятилетняя девочка, дочь водителя.

Установлено, что 33-летний мужчина самостоятельно собрал мотоцикл из разных моделей. Он ездил на нём, несмотря на отсутствие водительских прав.

- В 17 часов, следуя со стороны леса в направлении улицы Витимская в селе Сотниково, мотоциклист не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пятилетняя дочь водителя получила тяжёлые травмы. Девочка была госпитализирована в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Кяхтинском районе в ДТП попала семья с тремя детьми. В их машину врезался пьяный автомобилист. Погибла старшая дочь, все остальные попали в больницу.



ДТП мотоциклисты

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