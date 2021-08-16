В Бурятии горел цех по производству продуктов

Пожар произошёл ранним утром
Ранним утром 16 августа в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в помещении цеха по производству продуктов питания.
В результате пожара частично сгорел холодильник размером, а также межкомнатная дверь.
Предположительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрооборудования, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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