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В горах Бурятии в туриста ударила молния

В горах Бурятии в туриста ударила молния
Происшествия,  Фото:pexels.com
В Тункинском районе проводится спасательная операция

Вчера днём, 12 августа, в горах Тункинского района Бурятии вблизи реки Ехэ-Гэр в мужчину ударила молния.

- Турист – член незарегистрированной туристической группы. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дислоцирующиеся в поселке Кырен, незамедлительно выехали на помощь. Также вечером дополнительно выехали спасатели из Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В ночь с 12 на 13 августа спасатели прибыли к пострадавшему. Мужчина находился в сознании, но самостоятельно передвигаться не мог.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь. Сейчас его спускают с гор.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Бурятии от удара молнии погиб ветеринарный врач Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. 

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