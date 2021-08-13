В горах Бурятии в туриста ударила молния









Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Бурятии от удара молнии погиб ветеринарный врач Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

Вчера днём, 12 августа, в горах Тункинского района Бурятии вблизи реки Ехэ-Гэр в мужчину ударила молния.- Турист – член незарегистрированной туристической группы. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дислоцирующиеся в поселке Кырен, незамедлительно выехали на помощь. Также вечером дополнительно выехали спасатели из Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В ночь с 12 на 13 августа спасатели прибыли к пострадавшему. Мужчина находился в сознании, но самостоятельно передвигаться не мог.Спасатели оказали пострадавшему первую помощь. Сейчас его спускают с гор.