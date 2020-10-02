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В Бурятии ветеринара убило молнией

В Бурятии ветеринара убило молнией
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла во время забора анализов у животных

Этим летом от удара молнии погиб ветеринарный врач Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных, сообщили в Государственной инспекции труда в Бурятии.

Ветеринар забирал кровь животных на анализ. Мужчина отошёл к автомобилю за телефоном, и в этот момент в него ударила молния.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

На днях озвучили итоги работы комиссии по расследованию этого несчастного случая.

- Комиссией не установлено нарушений требований охраны труда со стороны работодателя, - сообщили в Госинспекции труда.

С января по август 2020 года в Бурятии произошло 24 несчастных случая на производстве, из них: два – групповых, в результате которых трое работников получили тяжёлые травмы; пять - со смертельным исходом, 17 - с тяжёлым исходом.

За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 34 несчастных случаев на производстве, в том числе: три групповых, семь – со смертельным исходом, 24 – с тяжёлым исходом.

Таким образом, абсолютный уровень производственного травматизма в этом году снизился на 29,4%.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле в Хоринском районе Бурятии на крыше дацана молнией убило 40-летнего мужчину

Чуть ранее в Заиграевском районе молния убила стадо и отправила в обморок пастуха.

В июне в селе Топка Бичурского района днём во время сильной грозы молния попала в жилой дом и едва не убила его хозяина.

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