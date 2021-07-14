Заболевшая корова принадлежала сельчанину
13 июля в сельском поселении «Малокударинское» в улусе Уладый в Кяхтинском районе Бурятии зарегистрировано заболевание бешенством крупного рогатого скота. Заболела бешенством корова, находящаяся в личном подсобном хозяйстве, сообщает группа «Кяхта-инфо. 24/7».
Запланированы мероприятия по ликвидации очага бешенства.
Ветеринарная служба района призывает местных жителей обратить внимание на своевременную вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных. Вакцинация проводится бесплатно.
Бешенство – одно из самых опасных инфекционных заболеваний, заканчивающееся летальным исходом как у человека, так и у животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в разных районах Бурятии не раз находили бешеных лисиц. Так, этой зимой режим повышенной готовности по бешенству объявляли в Улан-Удэ. Власти заявили о найденном трупе бешеной лисицы. Произошло это сразу же после страшного нападения собак на 20-летнюю девушку в посёлке Забайкальский в конце декабря. В Улан-Удэ началась активная зачистка улиц от безнадзорных собак. Режим повышенной готовности как раз позволил изымать подозрительных на бешенство животных, а у ветеринаров появились права на усыпление пойманных собак.
В предыдущую зиму в Улан-Удэ вводили частичный карантин по бешенству. Тогда труп бешеной лисы лежал под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».
В сентябре 2020-го двух бешеных лисиц обнаружили в Иволгинском районе, в селе Гурульба.
В конце августа в той же Гурульбе бешеная лисица напала на домашнюю собаку.
В июле 2020-го бешеная лиса забежала во двор дома в Заиграевском районе.
В Бурятии обнаружили бешеную корову
Происшествия, Фото:
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