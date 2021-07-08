В поисках принимают участки водолазы
Вечером 7 июля в селе Романовка Баунтовского района Бурятии пропала четырёхлетняя девочка.
- Ввиду того, что участок, с которого пропала девочка, находится возле реки, имеется версия, что она могла утонуть, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В поиске малышки участвовали представители администрации сельского поселения, полиции и местные жители. До наступления темноты они обследовали дельту реки Холой и русло реки Витим на площади 2 кв. км. Поиск результатов не дал.
Сегодня поисковые работы возобновлены. На место происшествия из Улан-Удэ выехали спасатели с водолазным оборудованием.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в понедельник, 5 июля в Улан-Удэ погибла восьмилетняя девочка, купавшаяся на Уде.
В Бурятии четырёхлетняя девочка пропала возле реки
Происшествия, Фото:
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