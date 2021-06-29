Пропавший год назад самолёт снова начнут искать в Бурятии

Поиски продолжат бурятские спасатели
В Бурятии в первой половине июля возобновят поиски пропавшего самолёта Ан-2, который бесследно исчез прошлым летом. Поиски продолжат спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
- Поисковые мероприятия будут проведены после схода снежных масс и таяния снега в горах. Планируется повести обследование по устью реки Хурай-Хаир и Ганга-Хаир, по южному склону хребта Восточные Саяны, с переходом на северный склон и обследованием верховой реки Билюты, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля 2020 года самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами, вылетел из села Кырен Тункинского района. Все шестеро человек на борту – пилоты, они облетали территорию перед химической обработкой лесов. После вылета самолёт пропал, своевременно не выйдя на связь. Точный маршрут следования самолёта не известен.
Самолёт безуспешно искали долгое время. В поиске были задействованы силы спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, МЧС, волонтёров, охотников, авиации, квадроциклов и дронов, была обследована труднопроходимая местность.
Также борт искали на территории Иркутской области и летом, и в холодное время года. Но также безрезультатно. В начале июня 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что поиски возобновили, однако результатов вновь не было.
Родственники пропавших людей с самолёта не теряют надежду. Они нанимали охотников, которые прочёсывали тайгу, волонтёров и сами ходили в лес. Когда поиски прекратили, родные писали обращение «Москва. Путину», но ответа тогда не получили.
Самолёт искали и с земли, и с воздуха. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте Алексей Матвеев назвал историю с бесследно пропавшим Ан-2 самым загадочным авиапроисшествием за всю карьеру. Вот уже почти год, как о самолёте нет известий, не могут найти ни обломки борта, ни людей, ровным счётом ничего.
По факту исчезновения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Пропавший год назад самолёт снова начнут искать в Бурятии
Происшествия, Фото:
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