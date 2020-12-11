Родным экипажа пропавшего Ан-2 нужна помощь пользователей
Владимира Путина хотят попросить о возобновлении поисков пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2. К пользователям Instagram обратилась родственница одного из пропавших пилотов Марина Казакова.
- На данный момент мы пытаемся дойти до самой главной инстанции - президента Российской Федерации. Есть приложение «Москва-Путину», где можно оставить свое сообщение для ежегодной пресс-конференции В.В. Путина. Мы очень хотим, чтобы возобновили поиски. И чем больше обращений будет, тем больше шансов, что нас услышат. Уделите, пожалуйста, пять минут своего времени. Возможно, мы сможем сделать немыслимое... Текст для обращения может быть любым. Например, помогите найти 6 человек и самолет АН-2, пропавшие 19 июля в Бурятии! – пишет она в социальной сети.
- Всё это время мы не теряли надежду, хватались за любую соломинку, но 24 сентября поиски официально были прекращены. Мы не можем просто сдаться и опустить руки, - отмечает Марина Казакова.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» 19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района. Воздушное судно вылетело на осмотр территории для дальнейшей обработки леса от тутового шелкопряда. На момент вылета на борту находилось четыре командира прибывших воздушных судов, один пилот-инструктор и второй пилот. В контрольное время экипаж не вышел на связь и до наступления тёмного времени не вернулся.
Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения самолёта через три дня после пропажи борта. Марина Казакова рассказывала, что они обращались к шаманам и гадалкам. Они давали разные прогнозы, но в итоге все оказались безрезультатными.
В сентябре поиски были прекращены.
Спустя месяц по просьбе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поиски были возобновлены на территории области. В областном МЧС показывали, как проходят работы, опубликовав видео с беспилотника. Эти поиски были прекращены в ноябре.
Путина попросят о поисках самолёта из Бурятии
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