Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы
Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера вечером, 22 июня, в Кижингинском районе Бурятии в ДТП попала компания подростков на автомобиле «Тойота Харриер». В результате на месте погибла девочка.
Сегодня в УГИБДД по Бурятии сообщили подробности страшной аварии. За рулём автомобиля находился 15-летний парень. Также в машине ехали его одноклассники – всем от 14 до 16 лет.
- На автодороге «Кижинга – Хуртэй», в семи километрах от села Кижинга юный водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
В результате ДТП 14-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончалась на месте аварии.
Пятеро её одноклассников получили травмы. В больницу госпитализировали водителя и четырёх пассажиров (одну девочку и трёх мальчиков).
В Бурятии раскрыли подробности страшного ДТП с компанией подростков
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Машину виновника аварии нашли на другой улице
Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы
Пожар возник недалеко от села Бурдуково
Евгений Саттаров пытался обжаловать решение суда
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются
Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта
Перед сном у ребёнка ещё не было признаков отравления
Ребёнок неожиданно выехал на дорогу
Владелец наркопритона сам готовил опийные наркотики
Убийца разложил части тела по мусорным пакетам
Мотоцикл угонщик продал всего за две тысячи
Задержаны три женщины и один мужчина
Девушка сама продиктовала данные банковской карты
Вора вычислили по камерам
Виновнику аварии 18 лет