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В Бурятии раскрыли подробности страшного ДТП с компанией подростков

В Бурятии раскрыли подробности страшного ДТП с компанией подростков
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы

Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера вечером, 22 июня, в Кижингинском районе Бурятии в ДТП попала компания подростков на автомобиле «Тойота Харриер». В результате на месте погибла девочка.

Сегодня в УГИБДД по Бурятии сообщили подробности страшной аварии. За рулём автомобиля находился 15-летний парень. Также в машине ехали его одноклассники – всем от 14 до 16 лет.

- На автодороге «Кижинга – Хуртэй», в семи километрах от села Кижинга юный водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

В результате ДТП 14-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончалась на месте аварии.

Пятеро её одноклассников получили травмы. В больницу госпитализировали водителя и четырёх пассажиров (одну девочку и трёх мальчиков). 
ДТП смерть
 
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