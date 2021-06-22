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В Бурятии компания подростков попала в ДТП: погибла девочка

В Бурятии компания подростков попала в ДТП: погибла девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются

Сегодня вечером, 22 июня, в Кижингинском районе Бурятии в ДТП погибла девочка-подросток.

Обстоятельства трагедии выясняются. На данный момент известно, что авария произошла вблизи села Кижинга.

- По предварительным данным, компания подростков на автомобиле «Тойота Харриер» попала в ДТП. Несовершеннолетняя пассажирка от полученных травм скончалась, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Девочка погибла на месте происшествия.

Более подробная информация станет известна позже. 
ДТП смерть
 
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