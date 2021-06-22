В Бурятии компания подростков попала в ДТП: погибла девочка

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются



Сегодня вечером, 22 июня, в Кижингинском районе Бурятии в ДТП погибла девочка-подросток.



Обстоятельства трагедии выясняются. На данный момент известно, что авария произошла вблизи села Кижинга.



- По предварительным данным, компания подростков на автомобиле «Тойота Харриер» попала в ДТП. Несовершеннолетняя пассажирка от полученных травм скончалась, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.



Девочка погибла на месте происшествия.



Более подробная информация станет известна позже.

