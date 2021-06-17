Ребёнок погиб по вине пьяного водителя, вёзшего его на рыбалку
В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстал 44-летний мужчина, по вине которого в ДТП погиб 12-летний мальчик.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в октябре 2020 года. Мужчина купил в Улан-Удэ автомобиль Mitsubishi Minica. Не имея водительских прав, приехал на нём домой в посёлок Татарский Ключ Заиграевского района. Здесь он употреблял спиртные напитки. Следующим вечером, находясь в состоянии опьянения, он предложил 12-летнему сыну сестры сожительницы поехать с ним на рыбалку.
В машине водитель не проследил, чтобы мальчик был пристёгнут ремнём безопасности. На автодороге «Татарский Ключ - Илька» пьяный водитель на скорости съехал на обочину, после чего его автомобиль перевернулся на крышу. В результате аварии ребёнок погиб на месте.
На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Заиграевский районный суд признал его виновным и назначил реальное лишение свободы.
- Виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор иркутянину, насмерть сбившему двух 16-летних подростков у вокзала. Мужчину приговорили к 15 годам в исправительной колонии строгого режима.
Жителя Бурятии осудили за гибель 12-летнего мальчика в ДТП
Происшествия, Фото:
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