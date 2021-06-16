Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело
В Закаменском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, занимающееся дорожными работами, загрязнило реки.
- Установлено, что в августе 2020 года общество выполняло устройство земляного полотна автомобильной дороги в Закаменском районе. При добыче гравия в руслах рек Оронгодой и Цакирка проведены работы, которые негативно повлияли на кормовую базу рыб. Водным биологическим ресурсам причинён существенный ущерб на сумму 127 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Проводится расследование.
В Бурятии дорожники повредили кормовую базу рыб
Происшествия, Фото:
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