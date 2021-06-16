В Бурятии дорожники повредили кормовую базу рыб

Из-за загрязнения рек возбудили уголовное дело



В Закаменском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, занимающееся дорожными работами, загрязнило реки.



- Установлено, что в августе 2020 года общество выполняло устройство земляного полотна автомобильной дороги в Закаменском районе. При добыче гравия в руслах рек Оронгодой и Цакирка проведены работы, которые негативно повлияли на кормовую базу рыб. Водным биологическим ресурсам причинён существенный ущерб на сумму 127 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По результатам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Проводится расследование.

