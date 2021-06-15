В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пропавшего 14-летнего рыбака ищут спасатели и местные жители



Вечером 14 июня спасателям поступило сообщение, что неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии пропал 14-летний подросток. Юноша в компании своего друга рыбачил на берегу реки Рель. По предварительным данным, подросток упал с обрыва. Его унесло течением, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



На место происшествия выехали спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, но, к сожалению, поиск результатов не дал.



Сегодня утром поиски возобновлены. К работам привлечены четыре спасателя и две единицы техникиЮ а также 20 добровольцев из числа местных жителей.



