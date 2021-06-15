Пропавшего 14-летнего рыбака ищут спасатели и местные жители
Вечером 14 июня спасателям поступило сообщение, что неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии пропал 14-летний подросток. Юноша в компании своего друга рыбачил на берегу реки Рель. По предварительным данным, подросток упал с обрыва. Его унесло течением, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
На место происшествия выехали спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, но, к сожалению, поиск результатов не дал.
Сегодня утром поиски возобновлены. К работам привлечены четыре спасателя и две единицы техникиЮ а также 20 добровольцев из числа местных жителей.
В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением
Происшествия, Фото:
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