 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июня

14 июня

Популярное

В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением

В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пропавшего 14-летнего рыбака ищут спасатели и местные жители

Вечером 14 июня спасателям поступило сообщение, что неподалёку от села Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии пропал 14-летний подросток. Юноша в компании своего друга рыбачил на берегу реки Рель. По предварительным данным, подросток упал с обрыва. Его унесло течением, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

На место происшествия выехали спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, но, к сожалению, поиск результатов не дал.

Сегодня утром поиски возобновлены. К работам привлечены четыре спасателя и две единицы техникиЮ а также 20 добровольцев из числа местных жителей.

пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением
В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением
Происшествия, 15.06.2021
Пропавшего 14-летнего рыбака ищут спасатели и местные жители
В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки
В Улан-Удэ «Ниссан» сбил мальчика у квасной бочки
Происшествия, 15.06.2021
Мальчик попал под колёса автомобиля после покупки кваса
В Бурятии в лобовом столкновении погиб водитель
В Бурятии в лобовом столкновении погиб водитель
Происшествия, 15.06.2021
Столкнулись «Рено Логан» и «Лексус RX 350»
В Иркутске вырезали и украли часть водоотводных труб
В Иркутске вырезали и украли часть водоотводных труб
Происшествия, 15.06.2021
Из-за украденных труб оказались забиты каналы
Жителя Бурятии, у которого нашли коноплю, отправили за решётку
Жителя Бурятии, у которого нашли коноплю, отправили за решётку
Происшествия, 15.06.2021
Реальное лишение свободы суд назначил по совокупности приговоров  
В Улан-Удэ полиция и ФСБ поймали закладчиков
В Улан-Удэ полиция и ФСБ поймали закладчиков
Происшествия, 15.06.2021
Закладчикам инкриминируется совершение 12 преступлений
В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
В Иркутской области показали сгоревший лес с воздуха
Происшествия, 14.06.2021
В Катангском районе пожар охватил более 30 тысяч га леса
В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры
В Чите неизвестные сжигают мусорные контейнеры
Происшествия, 14.06.2021
Поджигателям грозит уголовная ответственность
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 14.06.2021
Любитель пьяной езды безуспешно пытался обжаловать решение суда
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Происшествия, 14.06.2021
Осуждённый отправился в колонию строгого режима
В Иркутской области во время погони за пьяным водителем стреляли по колёсам
В Иркутской области во время погони за пьяным водителем стреляли по колёсам
Происшествия, 14.06.2021
Мужчина, лишённый права управления транспортом, повторно сел за руль в нетрезвом виде
В Бурятии искра от мангала стала причиной пожара в кафе
В Бурятии искра от мангала стала причиной пожара в кафе
Происшествия, 14.06.2021
Искра залетела на чердак от уличного мангала
В Бурятии сожгли 88 центнеров сена
В Бурятии сожгли 88 центнеров сена
Происшествия, 14.06.2021
Поджигателей пока не нашли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^