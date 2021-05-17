Сейчас проводится судебно-медицинское исследование
В садовом товариществе в Иволгинском районе Бурятии на заброшенном участке обнаружили фрагмент человеческого черепа. На страшную находку наткнулась женщина, проживающая по соседству с пустующим домом. Она сообщила о находке в правоохранительные органы.
На черепе нет видимых повреждений.
- Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, ведётся доследственная проверка, - сообщили «Байкал-Daily» в следственном управлении СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году в микрорайоне Дивизионный были обнаружены человеческие останки. Скелет был найден в канаве, которая образовалась после дождя, по улице Войсковая.
В апреле 2018 года в Улан-Удэ прохожие нашли человеческий череп на дороге.
В августе 2018-го в Кяхтинском районе собаки растащили человеческие кости.
Жительница Бурятии нашла человеческий череп
Происшествия, Фото:
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