В Улан-Удэ потушили крупный пожар на складе

Ликвидировать огонь удалось лишь к вечеру
В Улан-Удэ вечером 19 апреля потушили крупный пожар на складе автозапчастей и горюче-смазочных материалов. Пожару присвоен повышенный ранг вызова. На тушение пожара было задействовано 53 человека личного состава, девять основной единицы пожарной техники. и три специальной.
- На месте был развернут штаб пожаротушения, созданы четыре боевых участка, на тушение подано пять ручных стволов и два лафетных ствола, работали звенья газодымозащитной службы. В ходе тушения было эвакуировано свыше 130 ёмкостей с маслом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К вечеру вчерашнего дня площадь пожара составляла 3600 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.
Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар начался вчера в третьем часу дня
. Клубы чёрного дым были видные едва ли не с любой точки города. По словам очевидцев, в округе было невозможно дышать
, так как горели резина, пластик, автомасла. Через несколько часов после пожара частично обрушилась кровля
.
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