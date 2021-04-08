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В Бурятии «Тойота Камри» насмерть сбила женщину

В Бурятии «Тойота Камри» насмерть сбила женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП произошло ночью

В Бурятии произошёл очередной смертельный наезд на пешехода. Ночью в Тункинском районе погибла 41-летняя женщина. Её насмерть сбил автомобиль «Тойота Камри».

- На 118 км автодороги «Култук – Монды» 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» вблизи села Кырен совершила наезд на женщину 1979 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В Госавтоинспекции отметили, что наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 апреля в том же Тункинском районе был насмерть сбит велосипедист.

4 апреля в Улан-Удэ 19-летний водитель насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу по «зебре». 

В конце февраля – начале марта в Бурятии была зафиксирована череда наездов на пешеходов, в том числе смертельных. 23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по «зебре».

В тот же день вечером на остановке «Лицей» пенсионерка оступилась, попала под маршрутку и погибла.

2 марта на улице Бабушкина погибла 52-летняя женщина, побежавшая по «зебре», но на красный сигнал светофора. Она попала под колёса «Лексуса», отлетела на трамвайные пути и получила смертельные травмы.

ДТП смерть
 
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