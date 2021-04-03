В Улан-Удэ насмерть сбили женщину









2 апреля в 23:30 на повороте в сторону села Поселье произошло смертельное ДТП.55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по автодороге Р-258 «Байкал», в районе дома номер 27 по улице Мелиораторов в Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода наезд на 41-летнюю женщину.В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.