В Улан-Удэ насмерть сбили женщину

Пешеход переходила дорогу не по «зебре» (фото 18+)
2 апреля в 23:30 на повороте в сторону села Поселье произошло смертельное ДТП.
55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя по автодороге Р-258 «Байкал», в районе дома номер 27 по улице Мелиораторов в Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода наезд на 41-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
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