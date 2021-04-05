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В Улан-Удэ 19-летний водитель насмерть сбил пешехода

В Улан-Удэ 19-летний водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Очередное смертельное ДТП произошло на «зебре»

Вчера, 4 апреля, около семи часов вечера на улице Тулаева в Улан-Удэ насмерть сбили пешехода.

19-летний водитель автомобиля «Сузуки» сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина от полученных травм скончался на месте, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Стаж вождения молодого водителя составляет 1,5 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на трассе в Кабанском районе Бурятии в лобовом ДТП погибли двое водителей фур.

В конце февраля – начале марта в Улан-Удэ была зафиксирована череда наездов на пешеходов, в том числе смертельных. 23 февраля возле вокзала пьяный водитель «Лексуса», угнавший этот автомобиль, насмерть сбил 16-летних парня и девушку – троюродных брата и сестру. Они шли по «зебре».

В тот же день вечером на остановке «Лицей» пенсионерка оступилась, попала под маршрутку и погибла.

2 марта на улице Бабушкина погибла 52-летняя женщина, побежавшая по «зебре», но на красный сигнал светофора. Она попала под колёса «Лексуса», отлетела на трамвайные пути и получила смертельные травмы.

В прошлую пятницу, 2 апреля, женщину насмерть сбили на повороте в сторону Поселья.


ДТП смерть
 
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