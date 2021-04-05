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В столкновении фур в Бурятии погибли местный житель и самарец

В столкновении фур в Бурятии погибли местный житель и самарец
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Стали известны подробности страшного ДТП на федеральной трассе

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 4 апреля в Кабанском районе Бурятии недалеко села Клюевка на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП, унёсшее жизни двух водителей фур. Сегодня в УГИБДД по Бурятии раскрыли некоторые подробности аварии. Стало известно, что один из погибших – житель Самарской области.

- Около 15:45 в Кабанском районе 60-летний житель Бурятии, водитель автомобиля «Фретлайнер», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом. Автовозом управлял 33-летний житель Самарской области. После чего произошло возгорание транспортных средств. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Жители Бурятии в соцсетях выражают слова соболезнования родным погибших. «Скорблю вместе с вами», «В чью-то семью пришло горе. Как страшно», «Боже, как страшно, соболезнования родным».

Многие пользователи набросились на водителей, проезжавших мимо и снявших видео горящих фур. Их упрекали, что они не останавливались и ничем не помогли. Другие заступились за очевидцев: «Голыми руками что сделаешь? Ужас», «Люди которые пишут про помощь, как тут помочь? Железо спасать, рискуя жизнью? Там тягачи догорают. Про огнетушители если пишете, то вы явно ни разу не пользовались огнетушителями».


ДТП смерть
 
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