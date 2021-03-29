В Улан-Удэ с новостройки на дацан летит строительный мусор

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В Улан-Удэ возмутились происходящим рядом с дацаном на улице Красногвардейской. Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев сообщил на своей странице в Facebook, что со строящегося объекта на территорию храма падают кирпичи и фанера.- Почему в нашем городе обязательно нужен «кровавый» случай? Чтобы зашевелились городские власти, надзорные органы и исполнители! Вот на территорию буддийского храма, что по улице Красногвардейской на ост. «ул. Бабушкина», со строящейся рядом высотки периодически падают то кирпичи, то фанеры, то разный строительный мусор и т.д. Вот в прошлый раз двухметровый кусок толстенной фанеры приземлился возле входа в туалет и по счастливой случайности никого не задел. Ламы дацана очень беспокоятся за своих прихожан тем более, что многие приходят с детьми. Они обращались, как к самим строителям, так и в надзорные органы. Но ответ их мягко говоря обескуражил, т.к. сводился к следующему: «Никого же не убило...», - пишет Намжил Мардваев.Он добавляет, что, видимо, для какой-то реакции нужен действительно «кровавый» случай – «чтобы покалечило».- Вот тогда забегают все, повезут лечить в Москву, если, конечно, будет что. Если бы строители, как положено, укрыли строящийся дом защитной сеткой, то никаких проблем бы не было. Но, видимо, это небольшие, но дополнительные затраты, - отмечает директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.Также он сообщил о «не менее вопиющем случае».- Строительный кран с той же стройки, но который ни в коем разе не должен был двигаться над храмом, сбил на нём «Ганжур», т.е. шпиль, имеющий огромное духовное значение. Приехав в дацан после того, как настоятель сообщил об этом, я застал интересную картину. Ламы, собравшись, читали молебен за то, чтобы ничего не случилось плохого с крановщиком и работниками, совершившими это. Но когда я позвонил этим людям, то они ответили со смешком. Понятно, что буддизм - мирная религия, но они вряд ли смеялись бы, если такое сотворили с мусульманской мечетью. А так, видимо, если нет угрозы, что «вспорют» живот, то считают, что можно себя так вести. И что можно сделать с этими строителями? – задаётся он вопросом.«Куда смотрят многочисленные надзорные структуры? Страшно то, что «кровавый случай» может случиться в любой момент, вечно пролетать мимо людей предметы не могут», - заключил Намжил Мардваев в своём посте.На видео он продемонстрировал близость строящегося здания и дацана, а также кусок фанеры, который приземлился рядом с бабушкой и, к счастью, не задел её.- На любой стройке должна быть табличка или плакат типа баннера, где все параметры стройки должны быть обозначены: заказчик, подрядчик, начало строительства, конец строительства, вид объекта и т.д. А здесь, как видим, ничего такого нет, - сообщил в ещё одном видео Мардваев.