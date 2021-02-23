От полученных травм женщина скончалась
Сегодня около восьми часов вечера произошло ДТП по улице Терешковой. Водитель микроавтобуса сбил 68-летнюю женщину. Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, пенсионерка от полученных травм скончалась.
Авария произошла на остановке.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня произошло смертельное ДТП на улице Революции 1905 года. Водитель «Лексуса» сбил насмерть 17-летних парня и девушку на пешеходном переходе, затем скрылся с места происшествия.
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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