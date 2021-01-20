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В Улан-Удэ осудили убийцу сына полицейского

В Улан-Удэ осудили убийцу сына полицейского
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца на суде вину признал частично

В Бурятии суд вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве молодого человека – сына полицейского.

Как сообщал «Байкал-Daily», жестокое убийство произошло в ноябре 2019 года. Мужчина сперва распивал спиртное в баре в 41-м квартале. Здесь он познакомился с девушкой из компании молодых людей. Под утро он стал обвинять её в краже денег. За девушку вступился 21-летний парень из компании.

Пьяный мужчина набросился на молодого человека, который нападения не ожидал. Мужчина жестоко избивал жертву полчаса, нанеся больше 50 ударов руками и ногами. Он продолжал бы зверство и дальше, но на место прибыли полицейские. Нападавшего задержали, а молодого человека госпитализировали в больницу. Там он скончался от полученных травм.

«Когда скорая его подняла бездыханного, написали азиат 40 лет. Хотя сыну 21. Я не могла узнать его в реанимации. Узнала только по причёске, аккуратно стриженным ногтям, рукам и ногам», - рассказывала мать погибшего (цитата по blogrb.ru).

Погибший юноша был сыном начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Бурятии. Об убитом рассказывают, что он был добрым и неконфликтным.

Подсудимый признан виновным, ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил сегодня источник «Байкал-Daily». На суде убийца свою вину признал частично: он не отрицал нанесение ударов потерпевшему, но заявил, что убивать не хотел. Также он признал только меньшее количество ударов.


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