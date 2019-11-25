СМИ сообщили об убийстве сына сотрудника управления угрозыска МВД по Бурятии

Рецидивист до смерти избил 21-летнего юношу, который заступился за девушку



В больнице в Улан-Удэ скончался избитый рецидивистом сын начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Бурятии. Об этом сообщил blogrb.ru, сославшийся на свой источник. В пресс-службе МВД по Бурятии данную информацию не комментируют. В свою очередь, издание «МК в Бурятии» уточняет, что данный факт в МВД подтвердили.



Трагедия произошла в субботу, 9 ноября, в проулке между многоквартирными домами. Юноша провожал девушку и встал на её защиту, когда её начал преследовать неадекватный пьяный мужчина.



blogrb.ru приводит сообщение матери погибшего парня:



«Мой сын не сопротивлялся, он не ожидал удары. Эта тварь оглушила его сзади. И запинывала. Люди слышали, что требовал кошелёк. Видимо, ему паспорта и карты мало было. Паспорт украл и дел куда-то, чтобы не могли установить личность. Разобрал телефон, батарейки в телефоне нет, чтобы мы не могли найти сына, когда мой сын был без сознания. (…) Когда скорая его подняла бездыханного, написали азиат 40 лет. Хотя сыну 21. Я не могла узнать его в реанимации. Узнала только по причёске, аккуратно стриженным ногтям, рукам и ногам».



Погибший молодой человек служил по контракту, учился во ВСГУТУ на заочном отделении по специальности «Государственное и муниципальное управление». «Самый добрый и спокойный из всех моих детей. Самый заботливый», - писала мать, когда молодой человек ещё был в реанимации.



Избитый юноша скончался 22 ноября.



