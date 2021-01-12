Забайкалец угнал грузовое такси, чтобы покататься

Угон произошёл, когда владелец грузил мебель



В Читинском районе в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Toyota Duna». Потерпевший работает грузчиком на грузовом такси и приехал в посёлок Атамановка на заявку. Для удобства погрузки мебели, автомобиль он оставил у подъезда незапертым и с работающим двигателем. Через несколько минут он вышел на улицу и обнаружил пропажу грузовика.



Сотрудники полиции обнаружили данный автомобиль недалеко от поселка Атамановка, в лесу. В ходе осмотра грузовика полицейские по оставленным следам установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Он уже дал признательные показания. Выяснилось, что молодой человек увидел открытый грузовик и решил на нём прокатиться.



В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.







