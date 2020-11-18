В Забайкалье москвича осудили за взятку в 50 тысяч долларов

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте

Деньги он дал работнику Читинской таможни



В Забайкальском крае осуждён житель Москвы, он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере.



38-летний мужчина через посредника передал взятку в размере 50 тысяч долларов США начальнику таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Забайкальск. Такой криминальный гонорар предназначался за фиктивную организацию и подтверждение таможенного транзита табачной продукции европейского производства для последующего её вывоза за рубеж. Однако фактически товары за пределы таможенного союза к вывозу не планировались.



В августе 2019 года взяткодателя задержали в гостинице Читы сразу же после передачи денег, которая проходила под тщательным контролем оперативных служб.



Москвича приговорили к пяти годам колонии строго режима и штрафу в виде шестикратной суммы взятки в размере более 16 миллионов рублей.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.





