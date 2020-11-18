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В Забайкалье москвича осудили за взятку в 50 тысяч долларов

В Забайкалье москвича осудили за взятку в 50 тысяч долларов
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Деньги он дал работнику Читинской таможни

В Забайкальском крае осуждён житель Москвы, он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере.

38-летний мужчина через посредника передал взятку в размере 50 тысяч долларов США начальнику таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Забайкальск. Такой криминальный гонорар предназначался за фиктивную организацию и подтверждение таможенного транзита табачной продукции европейского производства для последующего её вывоза за рубеж. Однако фактически товары за пределы таможенного союза к вывозу не планировались.

В августе 2019 года взяткодателя задержали в гостинице Читы сразу же после передачи денег, которая проходила под тщательным контролем оперативных служб.

Москвича приговорили к пяти годам колонии строго режима и штрафу в виде шестикратной суммы взятки в размере более 16 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.


взятка
 
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