Деньги он дал работнику Читинской таможни
В Забайкальском крае осуждён житель Москвы, он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере.
38-летний мужчина через посредника передал взятку в размере 50 тысяч долларов США начальнику таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Забайкальск. Такой криминальный гонорар предназначался за фиктивную организацию и подтверждение таможенного транзита табачной продукции европейского производства для последующего её вывоза за рубеж. Однако фактически товары за пределы таможенного союза к вывозу не планировались.
В августе 2019 года взяткодателя задержали в гостинице Читы сразу же после передачи денег, которая проходила под тщательным контролем оперативных служб.
Москвича приговорили к пяти годам колонии строго режима и штрафу в виде шестикратной суммы взятки в размере более 16 миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В Забайкалье москвича осудили за взятку в 50 тысяч долларов
Происшествия, Фото:
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