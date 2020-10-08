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В Иркутске пьяный водитель, уходя от полиции, врезался в отбойник

В Иркутске пьяный водитель, уходя от полиции, врезался в отбойник
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобиль лихача перевернулся

В Иркутске водитель иномарки «Субару Легаси» врезался в металлическое ограждение, уходя от преследования сотрудников Госавтоинспекции.

Накануне около пяти часов утра экипаж ДПС заметил на улице Коммунистическая автомобиль, который двигался на высокой скорости. Инспекторы предприняли попытку остановить универсал, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Служебный автомобиль проследовал за машиной лихача по Академическому мосту во встречном направлении в сторону микрорайона Первомайский. В районе улицы Юрия Тена лихач не справился с управлением, допустил наезд на металлический отбойник и автомобиль перевернулся.


За рулём иномарки находился 25-летний местный житель, который имел признаки алкогольного опьянения. Иркутянину понадобилась помочь медиков и его доставили в медучреждение.

По данным Госавтоинспекции, за текущий и прошедший год молодой человек 15 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

Действиям водителя «Субару» будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП ГИБДД алкогольное опьянение
 
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