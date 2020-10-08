В Иркутске пьяный водитель, уходя от полиции, врезался в отбойник

Автомобиль лихача перевернулся







Накануне около пяти часов утра экипаж ДПС заметил на улице Коммунистическая автомобиль, который двигался на высокой скорости. Инспекторы предприняли попытку остановить универсал, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Служебный автомобиль проследовал за машиной лихача по Академическому мосту во встречном направлении в сторону микрорайона Первомайский. В районе улицы Юрия Тена лихач не справился с управлением, допустил наезд на металлический отбойник и автомобиль перевернулся.







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В Иркутске водитель иномарки «Субару Легаси» врезался в металлическое ограждение, уходя от преследования сотрудников Госавтоинспекции.За рулём иномарки находился 25-летний местный житель, который имел признаки алкогольного опьянения. Иркутянину понадобилась помочь медиков и его доставили в медучреждение.По данным Госавтоинспекции, за текущий и прошедший год молодой человек 15 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.Действиям водителя «Субару» будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.