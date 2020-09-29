Бурёнка скончалась на месте
27 сентября, около 19:10 на трассе «Багдарин-Романовка» в Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП с коровой. О происшествии сообщила группа «Баунт-инфо. 24/7».
Водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» сбил корову. Животное скончалось на месте.
Разгуливающие в неположенном месте сельскохозяйственные животные для Бурятии не редкость. Об одном из последних таких ДТП сообщалось в июне. Коровы спровоцировали аварию на улице Бабушкина в Улан-Удэ, когда прогуливались вдоль трамвайных путей.
В Бурятии внедорожник насмерть сбил корову
Происшествия, Фото:
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