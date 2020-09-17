Главный санврач Бурятии: «Вирус, к сожалению, свободно распространяется»

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал резкий рост заболевших коронавирусом
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям в связи с резким ростом коронавируса, который зафиксирован в последние два дня.
- Уважаемые земляки! Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Республике превысило шесть тысяч человек. В последние дни мы видим ощутимый прирост заболевших за сутки. Это говорит о том, что вирус, к сожалению, свободно распространяется, - сказал Ханхареев.
По его словам, на это влияют несколько факторов, а сейчас условия для распространения вирусов «самые благоприятные».
- Сейчас самые благоприятные условия для его распространения – низкая среднесуточная температура воздуха, уменьшение воздействия ультрафиолета и сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Также сейчас начался учебный год, дети активно контактируют друг с другом. Из числа заболевших COVID-19 только за последние сутки выявлено 38 детей! Стоит отметить, что все эти учащиеся в рамках противоэпидемических мероприятий изолированы в домашних условиях. В групповых очагах заболевания нами проводятся эпидемиологические расследования, по результатам которых будут приниматься необходимые меры, - сообщил Сергей Ханхареев.
Помимо этих прогнозируемых факторов есть те, которые зависят напрямую от жителей, добавил он. Главный санврач Бурятии выделил, что многие игнорируют ношение масок в общественных местах, также имеются случаи проведения массовых встреч и мероприятий.
- Я в очередной раз хочу обратить ваше внимание на простые меры профилактики. Именно они помогут вам сохранить здоровье. Дорогие земляки, только совместными усилиями мы можем не допустить распространения вируса. Берегите себя! – заключил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки в Бурятии выявили сразу 89 больных коронавирусом, днём ранее был +71 заражённый. Это в разы больше обычного. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6144.
Главный санврач Бурятии: «Вирус, к сожалению, свободно распространяется»
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