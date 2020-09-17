В Бурятии произошёл резкий всплеск коронавируса

Число заразившихся за минувшие сутки едва не побило рекорд
За сутки в Бурятии выявили сразу 89 больных коронавирусом. Это в разы больше тех цифр, которые наблюдались в последние месяцы.
В сентябре средние показатели были в районе ежедневных +40. Но, как сообщал «Байкал-Daily», накануне произошёл резкий рост – сразу +71 больной. В Роспотребнадзоре скачок объяснили ожидаемым сезонным ростом и началом учебного года.
К слову, печальный рекорд по числу заразившихся за сутки в Бурятии составляет 90 человек, столько было выявлено 11 июня.
Из 89 новых случаев COVID-19: 16 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Таким образом, по информации управления Роспотребнадзора, на утро 17 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6144. Из них по Улан-Удэ – 3569.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5107 человек, или 83%. Накануне выздоровел 31 человек.
Умерли 60 пациентов. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть произошла четыре дня назад, когда скончался 67-летний мужчина.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 407 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 570 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 13 детей.
20 взрослых пациентов находятся в реанимации, из них 15 пациентов на ИВЛ (старше 65 лет – 10 человек).
Круг контактных лиц составляет 3992 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», два дня сообщалось, что случаи заболевания детей и персонала зарегистрированы в 51 образовательной организации Бурятии (школы, детские сады, ССУЗы, ВУЗы, организации дополнительного образования). Всего заболело коронавирусом 110 человек: 66 учащихся, 44 персонала, в том числе 39 педагогов. В нескольких школах детей заразили учителя.
В Бурятии на шесть человек, прибывших из-за рубежа и не прошедших исследование на COVID-19, составили протоколы об административном правонарушении.
В Бурятии произошёл резкий всплеск коронавируса
Происшествия, Фото:
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