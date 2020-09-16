В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6055. Из них по Улан-Удэ – 3516.
За сутки диагноз подтвердили сразу у 71 человека. Таких цифр в Бурятии не было уже давно. В последние дни ситуация несколько стабилизировалась – каждый день выявляли от 40 до 50 заражённых. В конце августа, когда за сутки прибавилось сразу 56 больных, глава Бурятии Алексей Цыденов выступал со специальным обращением, даже допустив вероятность, что с такими показателями может «не состояться 1 сентября».
Чем вызван сегодняшний резкий всплеск, сейчас уточняется. Лишь известно, что из 71 нового случая 23 человека обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 5076 человек, или 83%. В том числе накануне выздоровели 68 больных.
Умерли 60 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть произошла три дня назад, когда скончался 67-летний мужчина.
На сегодня проходит лечение в стационарах республики 391 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 528 пациентов с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей увеличилось с 12 до 13. Их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов. Большая часть (13 человек) – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
В двух обсерваторах находится 47 человек.
Круг контактных лиц больных составляет 3667 человек, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала нового учебного года случаи заболеваний детей и персонала зарегистрированы в 51 образовательной организации Бурятии (школы, детские сады, ССУЗы, ВУЗы, организации дополнительного образования). Всего заболело 110 человек: 66 учащихся, 44 персонала, в том числе 39 педагогов. В нескольких школах детей заразили учителя.
«Вирус заставил весь мир пересмотреть многое – мы испытали свои возможности быстро мобилизоваться и реализовывать решения в максимально сжатые сроки, чтобы население было защищено», - заявил накануне глава Бурятии.
К слову, рекорд по числу выявленных больных за сутки в Бурятии составляет 90 человек. Столько было выявлено 11 июня.
К слову, рекорд по числу выявленных больных за сутки в Бурятии составляет 90 человек. Столько было выявлено 11 июня.