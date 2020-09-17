Всплеск коронавируса в Бурятии связан с Хоринским районом

- На сегодня в стационарах Бурятии находятся на лечении 407 пациентов, вообще мы развернули 877 коек. Дополнительно, например, в том же Еравнинском районе для ликвидации очага было развернуто 53 койки, вчера решением штаба мы закрыли 33 койки, и на сегодня на 20 койках находятся 5 пациентов в Еравнинском районе. Мы считаем, что очаг в Еравнинском районе скоро будет локализован. Идёт практически ежедневная выписка после отрицательных результатов, - заключила министр.





