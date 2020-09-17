Всплеск коронавируса в Бурятии связан с Хоринским районом

В Бурятии объяснили резкий рост числа заболевших коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии выявили сразу 89 больных COVID-19. Это намного больше, чем обычно, и совсем немного не дотягивает до печального рекорда (который составлял 90 заражённых за сутки – столько было 11 июня)
О ситуации рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- Хочу пояснить, с чем связан сегодня такой подъём заболеваемости в нашей республике. В принципе, ситуация была прогнозируемая в связи с началом учебного года, сейчас идёт третья неделя. Мы видим, что большое число контактов в школах. Сегодняшнее число связано с очагом в Хоринском районе. Продолжается сегодня работа по локализации очага в Тэгдинской школе, - сообщила министра.
В Хоринском районе зарегистрировано 42 больных коронавирусом. 17 пациентов госпитализированы в районную больницу, пожилые и люди с хроническими заболеваниями направлены в инфекционную больницу в Улан-Удэ.
Также с началом учебного года зафиксирован очаг в Кижингинском районе республики.
- На утро там всего зарегистрировано 38 больных, в основном – это дети и сотрудники школы-интерната в посёлке Кижинга, - сообщила Евгения Лудупова.
В Кижингинском районе открыли дополнительные 11 «ковидных» коек.
- Ситуация находится под контролем. Мы видим, что в большей степени у нас заболевают дети, и заболевание у них протекает в более лёгкой и чаще бессимптомной форме. Также хочу отметить, что у нас продолжается регистрация случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по школам Улан-Удэ. На сегодня отмечается наибольшее число в школе № 35. Все классы, которые были в контакте, ушли на дистанционное обучение, - отметила министр.
Евгения Лудупова добавила, что медики проработали с максимальным числом контактных лиц в субботу-воскресенье. Были проведены необходимые обследования.
- На сегодня в стационарах Бурятии находятся на лечении 407 пациентов, вообще мы развернули 877 коек. Дополнительно, например, в том же Еравнинском районе для ликвидации очага было развернуто 53 койки, вчера решением штаба мы закрыли 33 койки, и на сегодня на 20 койках находятся 5 пациентов в Еравнинском районе. Мы считаем, что очаг в Еравнинском районе скоро будет локализован. Идёт практически ежедневная выписка после отрицательных результатов, - заключила министр.
Сегодня в связи с резким роста числа заражённых к жителям Бурятии обращался главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.