В Хоринском районе Бурятии рассказали о ситуации по коронавирусу в школах

Из-за коронавируса на дистанционное обучение переведены Тэгдинская СОШ и Кижингинская школа-интернат
В Тэгдинской средней общеообразовательной школе Хоринского района Бурятии в настоящее время зарегистрировано 16 инфицированных коронавирусной инфекцией, из которых 7 учителей, 1 техработник и 8 школьников.
Первым заболевшим стала учитель начальных классов, выезжавшая в Улан-Удэ перед началом учебного года. Заболевание было выявлено 6 сентября при обращении за медицинской помощью. При обследовании контактировавших с ней учеников (21 ребёнок) и работников школы было выявлено 7 инфицированных (6 учителей и 1 техработник). Также был инфицирован её сын. Далее при обследовании контактных лиц больных учителей выявлено 7 инфицированных учеников. Вся школа переведена на дистанционное обучение с 7 сентября. В помещениях школы проведена заключительная дезинфекция.
В Кижингинской школе-интернате на 15 сентября зарегистрировано 17 инфицированных, из которых 11 сотрудников интерната и 6 учеников, не проживающих в интернате.
Первый инфицированный – социальный педагог школы – выявлен 10 сентября при обращении за медпомощью. Дата последнего посещения – 2 сентября. При обследовании её контактов выявлены 17 инфицированных, среди них 10 коллег и 6 учеников. Всего контактных – 234 человека, из них 175 учащихся, 99 из которых проживает в интернате, и 59 сотрудников школы. Интернат с 10 сентября переведён на дистанционное обучение. Проведена заключительная дезинфекция учебных и жилых помещений интерната. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
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