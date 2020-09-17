В Бурятии внедрят новый метод лечения коронавируса
В Бурятии активно проводятся и на сегодня завершаются работы по внедрению нового метода лечения коронавируса. В лечении будет использоваться кровь людей, у которых есть антитела на коронавирус.
- Сегодня коллективом республиканской станции переливания крови проделана большая работа. Проведён - особенно в июле-августе этого года - скрининг 112 активных доноров, у кого был титр антител. Вчера были сделаны первые четыре дозы антиковидной плазмы. Большая благодарность нашим сотрудникам республиканской станции переливания крови. Мы этот метод лечения будем применять для лечения наших тяжёлых пациентов, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Она отдельно обратилась к жителям, которые уже переболели коронавирусом и выздоровели. Их просят поделиться своей кровью.
- Мы обращаемся к тем гражданам, которые перенесли коронавирус, чтобы до конца сентября обращались на нашу станцию переливания крови, и мы призываем тоже вас стать донорами и помочь своим землякам в лечении при этом заболевании, - призвала Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии выявили 89 больных коронавирусом. Это намного больше, чем обычно, всплеск числа заражённых произошёл в последние два дня.
К слову, с начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 5107 человек.
Жители Бурятии с антителами на коронавирус поделятся кровью
Общество, Фото:
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