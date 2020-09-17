Районная администрация ушла на дистанционный режим работы
Вспышка COVID-2019 зафиксирована в администрации Прибайкальского района Бурятии. Коронавирусом заболел один сотрудник администрации. 17 его коллег вошли в число контактных лиц и отправлены на самоизоляцию, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Группа «Прибайкалье-инфо» уточняет, что работа районной администрации продолжается дистанционно. Приём граждан временно приостановлен.
Как сообщал «Байкал-Daily», второй день идёт резкий рост больных коронавирусом. Если вчера выявили 71 больного, то сегодня сразу 89 заражённых. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 6144.
В администрации Прибайкальского района Бурятии вспышка COVID-2019
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