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В Бурятии снова резкий прирост больных COVID-19

В Бурятии снова резкий прирост больных COVID-19
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вновь коронавирусом за сутки заболели сразу более 50 человек

По информации управления Роспотребнадзора, за сутки в Бурятии выявили 54 больных коронавирусом. Снова зафиксирован резкий прирост больных.

Как сообщал «Байкал-Daily», довольное долгое время суточный прирост больных был в среднем по +30 заражённых. Но ровно неделю, в прошлую субботу, прибавилось сразу +56 заражённых. В тот же день с обращением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, предупредивший: если такая динамика продолжится, под вопросом будет традиционное обучение в школах и вузах, а также открытие всех детсадов с 1 сентября.

На следующий день суточный прирост составил +46 больных, затем +48, +47, +41, +45, +49. И вот сегодня число новых заражённых снова превысило 50.

Ранее сообщалось, что одной из причин роста заболеваемости стали очаги в Еравнинском районе, где заболели гости дня рождения (хотя массовые празднования запрещены), клиенты одного частного массажиста, а также жители после группового выхода в лес.

Из 54 новых случаев COVID-19: 18 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии на сегодня выросло до 5190. Из них по Улан-Удэ – 2942.

Выздоровели 84% пациентов, или 4380 человек. В том числе накануне вылечились 38 больных.

Умер с начала пандемии 51 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последний летальный исход произошёл накануне – скончался пожилой мужчина, у которого коронавирус был осложнён двухсторонней пневмонией.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 446 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 313 пациентов с лёгким течением болезни.

В реанимации лежат 18 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – пятеро.

- Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 883 койки, занято – 479, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 446, свободно 404 койки. Занятость коечного фонда составляет 54 %, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 1513 человека, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничений из-за распространения коронавируса в Бурятии продлили до конца сентября. По-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия. Кинотеатры, бассейны, кафе в ТРЦ без отдельного уличного входа также под запретом.

Анализы на коронавирус перед 1 сентября берут у учителей.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поставил прививку от гриппа и сообщил, что ждёт прививку от коронавируса.

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