В Бурятии снова резкий прирост больных COVID-19

Вновь коронавирусом за сутки заболели сразу более 50 человек
По информации управления Роспотребнадзора, за сутки в Бурятии выявили 54 больных коронавирусом. Снова зафиксирован резкий прирост больных.
Как сообщал «Байкал-Daily», довольное долгое время суточный прирост больных был в среднем по +30 заражённых. Но ровно неделю, в прошлую субботу, прибавилось сразу +56 заражённых. В тот же день с обращением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов, предупредивший: если такая динамика продолжится, под вопросом будет традиционное обучение в школах и вузах, а также открытие всех детсадов с 1 сентября.
На следующий день суточный прирост составил +46 больных, затем +48, +47, +41, +45, +49. И вот сегодня число новых заражённых снова превысило 50.
Ранее сообщалось, что одной из причин роста заболеваемости стали очаги в Еравнинском районе, где заболели гости дня рождения (хотя массовые празднования запрещены), клиенты одного частного массажиста, а также жители после группового выхода в лес.
Из 54 новых случаев COVID-19: 18 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии на сегодня выросло до 5190. Из них по Улан-Удэ – 2942.
Выздоровели 84% пациентов, или 4380 человек. В том числе накануне вылечились 38 больных.
Умер с начала пандемии 51 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последний летальный исход произошёл накануне – скончался пожилой мужчина, у которого коронавирус был осложнён двухсторонней пневмонией.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 446 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 313 пациентов с лёгким течением болезни.
В реанимации лежат 18 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – пятеро.
- Для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 883 койки, занято – 479, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 446, свободно 404 койки. Занятость коечного фонда составляет 54 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 1513 человека, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», режим ограничений из-за распространения коронавируса в Бурятии продлили до конца сентября. По-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия. Кинотеатры, бассейны, кафе в ТРЦ без отдельного уличного входа также под запретом.
Анализы на коронавирус перед 1 сентября берут у учителей.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поставил прививку от гриппа и сообщил, что ждёт прививку от коронавируса.
В Бурятии снова резкий прирост больных COVID-19
Происшествия, Фото:
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