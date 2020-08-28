У педагогов выявляют антитела к коронавирусу
Школы Улан-Удэ готовятся к работе в противовирусном режиме. Проводится сбор анализов на COVID-19 для определения дальнейшего допуска учителей к работе.
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Территориальный центр медицины катастроф Бурятии сегодня также принимал участие в данной помощи.
- Нашими сотрудниками был произведён забор крови на определение антител к COVID-19 у 89 сотрудников средней образовательной школы № 26, - сообщили в пресс-службе центра.
В начале недели председатель городского комитета по образованию Татьяна Митрофанова рассказала, как будет в этом году проходить обучение в школах. Новый учебный год принесёт немало сюрпризов, такие как скользящее расписание, возможные обеды в актовых залах, обеспечение дезсредствами и прочее.
В Улан-Удэ у учителей взяли анализы на COVID-19
Общество, Фото:
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