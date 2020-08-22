В Бурятии резкий прирост больных коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки выявлено ещё 56 больных коронавирусом. Таких показателей не было уже довольно давно: в республике до этого дня средний прирост был на уровне 30 заражённых за сутки. Для примера, днём ранее было +35 больных, до этого +38, +32, +36, +33, +30, +34, +29, +30 и т.д. В начале августа был и вовсе двухдневный спад: по +25 и +24 больных за сутки соответственно.
Из 56 новых случаев COVID-19 20 человек были обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные лица с уже ранее выявленными заражёнными.
На 22 августа, общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 4860. Из них по Улан-Удэ – 2734.
Из них выздоровели 85%, или 4177 человек. Накануне вылечились 36 человек.
Число летальных исходов выросло до 48. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне скончалась пожилая больная, лежавшая в реанимации.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 332 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 303 пациента с лёгким течением болезни.
Стало больше госпитализированных детей: накануне их было 26, сегодня уже 30. Состояние всех удовлетворительное.
В реанимации лежат 16 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – восемь человек.
- Круг контактных лиц составляет 1186 человек, все обследованы, - уточнили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 25 августа в Бурятии начнутся проверки пассажиров общественного транспорта на обязательное ношение защитных масок. Пассажиров без масок начнут штрафовать.
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев предупредил, что в эпидсезон ожидается возможное сочетание коронавируса и гриппа. Ханхареев призвал всех поставить прививку от гриппа.
Накануне медиков Бурятии наградили почётными грамотами и благодарностями президента России и Совета Федерации за борьбу с коронавирусом.