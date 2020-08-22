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Глава Бурятии: «1 сентября может не состояться»

Глава Бурятии: «1 сентября может не состояться»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Цыденов выступил со специальным обращением к жителям Бурятии

Вечером в воскресенье, 22 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях сделал специальное заявление для жителей республики. Связано оно с ухудшением ситуации с коронавирусом; как сообщал «Байкал-Daily», если в предыдущие дни суточный прирост был в среднем по +30 новых больных, то сегодня произошёл резкий рост – сразу +56 заражённых.

- Уважаемые земляки! Сегодня на утро выявлено 56 больных коронавирусом и 22 носителя. Носители – это люди, у которых вирус анализами подтвержден, но пока проявления болезни в виде ОРВИ, пневмонии и или еще как-либо нет. Риск заражения от носителя минимальный. Но при этом они также изолируются на дому и лечатся. Повторюсь - за сутки 56 больных и 22 носителя. Это рост заболеваемости почти в два раза! – написал Алексей Цыденов.

Тревогу вызывает то, что всплеск заболеваемости зафиксирован в преддверии Дня знаний. Ранее планировалось, что школы начнут работать в традиционном, а не дистанционном формате, линейки обязательно проведут как минимум для первоклассников, а дети не должны будут носить маски. Как сейчас обернётся ситуация, неизвестно.

- У нас в планах было открыть учебу для школьников и студентов в очном формате, а также открыть работу детских садов. Но если такая динамика прироста больных сохранится, то 1 сентября может и не состояться, - заявил глава Бурятии.

Алексей Цыденов вновь попросил жителей соблюдать санитарные требования. В магазинах, общественных местах, в транспорте обязательно носить маски. Не проводить массовые мероприятия. Использовать перчатки и дезинфицировать руки.

- Обращаюсь к владельцам и руководителям общепита, торговли, организаций общественного транспорта. Вы все знаете предъявляемые к вам требования и установленные правила. Соблюдайте их! Не подводите жителей республики. Только ответственное поведение каждого может обеспечить улучшение ситуации с коронавирусом! Уважаемые земляки, будьте сами ответственными и требуйте этого от других. Если видите нарушение, сообщайте в службу 112. Всем здоровья! – заключил глава Бурятии. 
глава Бурятии Алексей Цыденов день знаний коронавирус профилактика
 
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