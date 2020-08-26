Бочку украли у 92-летнего ветерана
В городе Шелехов вор украл бочку с дачного участка 92-летнего ветерана.
В кратчайшие сроки участковый уполномоченный полиции Илья Дюрягин определил марку автомобиля, на которой увезли вора. Полицейский вышел на его след, нашёл украденное имущество. Вор узнал, что обокрал ветерана, после чего раскаялся. Он не только принёс ему извинения, но и купил новую бочку на 200 литров.
«Я очень признателен руководству отдела и участковому Илье Дюрягину за моментальное реагирование и профессионализм. Спасибо, что оперативно вернули нужную в хозяйстве вещь», – поделился ветеран.
В Иркутской области вор раскаялся и купил ветерану новую бочку
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неизвестный вернул одни украденные кроссовки, но стащил другие
Бочку украли у 92-летнего ветерана
Но зона поисков огромна
Люди жалуются на отсутствующий забор на кладбище
Мужчина не отдавал отчёт своим действиям
Мужчина избивал парня полчаса
Они угнали автомобиль в Чите
Он звонил пенсионерам и представлялся родственником, попавшим в беду
После происшествия мужчина убежал
Сейчас четырёхлетний малыш находится в реанимации
Ранее спасатели нашли только машину
Всё произошло из-за золотого обручального кольца
Поиски приостановили до выяснения новых обстоятельств
Преступника поймали росгвардейцы
По грибы пошла 80-летняя женщина