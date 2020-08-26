В Иркутской области вор раскаялся и купил ветерану новую бочку

Бочку украли у 92-летнего ветерана



В городе Шелехов вор украл бочку с дачного участка 92-летнего ветерана.



В кратчайшие сроки участковый уполномоченный полиции Илья Дюрягин определил марку автомобиля, на которой увезли вора. Полицейский вышел на его след, нашёл украденное имущество. Вор узнал, что обокрал ветерана, после чего раскаялся. Он не только принёс ему извинения, но и купил новую бочку на 200 литров.



«Я очень признателен руководству отдела и участковому Илье Дюрягину за моментальное реагирование и профессионализм. Спасибо, что оперативно вернули нужную в хозяйстве вещь», – поделился ветеран.





