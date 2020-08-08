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Жители села Десятниково в Бурятии расчищают подтопленные участки

Жители села Десятниково в Бурятии расчищают подтопленные участки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Водой повреждены заборы, затоплены подвалы

Вчера из-за обильных осадков и схода дождевых вод в селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии подтопило 40 частных участков. Также в воде оказался участок федеральной дороги 505- 506 км Р-258. Движение по автодороге не прерывалось.

На место выехала рабочая группа от администрации Тарбагатайского района администрация сельского поселения «Десятниковское», оперативная группа ОГ ПСГ. 

- Вода с дорожного полотна ушла, повреждений нет, подтоплено 23 участка, в домах частично затоплены подвалы. В домах над уровнем пола воды нет, повреждены заборы, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Проведено заседание рабочей группы под руководством ио главы Тарбагатайского района.

Силами местного населения и администрации «Десятниковское» проводятся работы по расчистке участков.

В эти дни непростая ситуация связана с повышением уровня реки Чикой. Уже подтоплено маленькое село Подгорное в Бичурском районе. Его жители написали отказ от эвакуации. В Баргузинском районе из берегов вышла река Хилгана. Подтопленным оказался участок дороги от федеральной трассы Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян до Буксыкенского моста.

подтопление
 
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