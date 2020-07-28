Молодые люди завладели машиной водителя такси
В Чите ночью в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что двое пассажиров завладели его машиной Nissan Wingroad.
К таксисту подошли двое неизвестных и попросили довезти до центра города. По приезду на указанный адрес, мужчины, угрожая ножом и пистолетом, завладели автомобилем и уехали.
Спустя несколько часов угнанная машина с внешними повреждениями была обнаружена в одном из дворов Читы. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Угонщиками оказались двое читинцев 21 и 23 лет. В ходе обысков у них изъяты нож и охолощенный пистолет.
- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Машина возвращена владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Двое читинцев угнали такси, угрожая ножом и пистолетом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка продала украденную туалетную воду
Ущерб составил восемь тысяч рублей
Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей
Молодые люди завладели машиной водителя такси
Утопающий мужчина уже был в неадекватном состоянии и мешал спасателю
Вирус африканской чумы свиней зафиксировали в двух сёлах Красночикойского района
Убийца спрятал тело на мусорке
Мужчина задушил знакомую девушку и спрятал тело в лесу
Молния ударила в дерево, где пряталось стадо
Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
Пенсионерка пыталась догнать грабителя, крича: «Держите вора!»
В Бурятии объяснили, почему спасатели не отправляют наземные группы на поиски пропавшего Ан-2
На оплату труда фиктивно трудоустроенных было выделено более полутора миллионов
Женщина ранила оскорблявшего её сожителя
Ущерб составил 15 тысяч рублей