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Двое читинцев угнали такси, угрожая ножом и пистолетом

Двое читинцев угнали такси, угрожая ножом и пистолетом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодые люди завладели машиной водителя такси

В Чите ночью в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что двое пассажиров завладели его машиной Nissan Wingroad.

К таксисту подошли двое неизвестных и попросили довезти до центра города. По приезду на указанный адрес, мужчины, угрожая ножом и пистолетом, завладели автомобилем и уехали.

Спустя несколько часов угнанная машина с внешними повреждениями была обнаружена в одном из дворов Читы. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Угонщиками оказались двое читинцев 21 и 23 лет. В ходе обысков у них изъяты нож и охолощенный пистолет.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Машина возвращена владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


угон такси
 
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