По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
Спасатели проверяют информацию очевидца, который утверждает, что видел предположительно пропавший в Бурятии самолёт Ан-2 у села Тибельти в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Также в четверг планируются поиски в предгорье, севернее сёл Торы, Шулуты, Шанай Тункинского района.
19 июля самолёт Ан-2 вылетел из посёлка Кырен в Тункинском районе Бурятии, а позже не вышел на связь. Воздушное судно совершало облёт территории для определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.
На борту, помимо двух членов экипажа, находились командиры ещё четырех экипажей - им показывали район для проведения сельхозработ.
В связи с пропажей самолёта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
23 июля поисками занимался вертолёт Ми-8, который обследовал труднодоступную местность Тункинского и Окинского районов Бурятии. В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что из-за погодных условий самолёт Ан-2 накануне на поиски не вылетал.
Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2
Происшествия, Фото:
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