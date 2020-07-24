 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июля

23 Июля

Популярное

Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2

Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти

Спасатели проверяют информацию очевидца, который утверждает, что видел предположительно пропавший в Бурятии самолёт Ан-2 у села Тибельти в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс - Дальний Восток» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Также в четверг планируются поиски в предгорье, севернее сёл Торы, Шулуты, Шанай Тункинского района.

19 июля самолёт Ан-2 вылетел из посёлка Кырен в Тункинском районе Бурятии, а позже не вышел на связь. Воздушное судно совершало облёт территории для определения области химической обработки с воздуха лесов от шелкопряда.

На борту, помимо двух членов экипажа, находились командиры ещё четырех экипажей - им показывали район для проведения сельхозработ.

В связи с пропажей самолёта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

23 июля поисками занимался вертолёт Ми-8, который обследовал труднодоступную местность Тункинского и Окинского районов Бурятии. В ГУ МЧС по Бурятии уточнили, что из-за погодных условий самолёт Ан-2 накануне на поиски не вылетал.
самолеты пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом
В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом
Происшествия, 24.07.2020
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек
В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров
В Бурятии не обнаружили новых лесных пожаров
Происшествия, 24.07.2020
В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2
Очевидец сообщил, что видел пропавший в Бурятии Ан-2
Происшествия, 24.07.2020
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
В Бурятии тракторист сбил пешехода
В Бурятии тракторист сбил пешехода
Происшествия, 24.07.2020
ДТП произошло в переулке
В Чите демонтируют торговую «самоволку»
В Чите демонтируют торговую «самоволку»
Происшествия, 23.07.2020
Принудительный демонтаж состоится 28 июля
В Улан-Удэ в маршрутку на остановке врезался минивэн
В Улан-Удэ в маршрутку на остановке врезался минивэн
Происшествия, 23.07.2020
Дорожная авария произошла в центре города
В Улан-Удэ оба водителя после ДТП обвиняли друг друга
В Улан-Удэ оба водителя после ДТП обвиняли друг друга
Происшествия, 23.07.2020
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
За полгода в Бурятии неопытные водители попали в 40 ДТП
За полгода в Бурятии неопытные водители попали в 40 ДТП
Происшествия, 23.07.2020
Чаще всего неопытные водители нарушают очередность проезда перекрёстков
Угарным газом на пожаре отравилась 89-летняя братчанка
Угарным газом на пожаре отравилась 89-летняя братчанка
Происшествия, 23.07.2020
Пожар произошёл из-за неправильной эксплуатации светильника
В Улан-Удэ вора велосипеда вычислили через мессенджеры
В Улан-Удэ вора велосипеда вычислили через мессенджеры
Происшествия, 23.07.2020
Полиция ищет вора, укравшего велосипед у работника поликлиники
Пьяный житель Бурятии поссорился со знакомой и угнал её машину
Пьяный житель Бурятии поссорился со знакомой и угнал её машину
Происшествия, 23.07.2020
Мужчина украл куртку с ключами, когда владелица авто вышла из дома
В Забайкалье следователи проверят информацию об избиении ребёнка на озере
В Забайкалье следователи проверят информацию об избиении ребёнка на озере
Происшествия, 23.07.2020
В соцсетях сообщили, что мальчика госпитализировали после удара мужчины

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^