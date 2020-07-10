Euronews показал сюжет об окопанном тремя рвами бурятском селе

По последним данным, в селе, где проживают около 400 человек, выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, отмечает Euronews. Попасть в Шулуты теперь можно через единственный КПП, где круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Въезд разрешён только медицинским работникам и поставщикам продовольствия и медикаментов. По данным администрации района, путь на «свободу» сельчанам откроют только тогда, когда все заразившиеся полностью поправятся.





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