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Euronews показал сюжет об окопанном тремя рвами бурятском селе

Euronews показал сюжет об окопанном тремя рвами бурятском селе
Общество,  Фото:страница Доры Хамагановой
Сюжет называется «Тройной ров против коронавируса»

Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе произошла вспышка коронавируса по шаманского обряда. Обряд состоялся 9-10 июня в селе Шулуты, сюда также приехали жители соседнего села Торы. После вспышки коронавируса Шулуты были закрыты на карантин. Вскоре власти пошли на необычную меру – село окопали двойным рвом. Решение объяснили тем, что в заражённый населённый пункт, несмотря на запрет, пытаются прорваться автомобилисты.

Сегодня выяснилось, что Шулуты окопано уже не двумя, а тремя траншеями. Сюжет под названием «Тройной ров против коронавируса» показал телеканал Euronews. В сюжете говорится:

«В Бурятии вокруг села Шулуты, закрытого на карантин из-за пандемии коронавируса, выкопали тройной ров. Таким образом местные власти попытались предотвратить распространение заболевания и помешать назойливым туристам и автолюбителям просочиться в населенный пункт, Тункински" национальный парк и на берег протекающей рядом реки Иркут. Вспышка коронавируса началась в селе в конце июня после проведения традиционного массового шаманского обряда».

Комментарий для Euronews дала пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова:

- В начале было два рва прокопано трактором, а теперь еще и третий ров прокопан экскаватором. Потому что нашлись такие любители, которые закидывали бревна, объезжали вокруг села и проезжали к реке Иркут.

По последним данным, в селе, где проживают около 400 человек, выявлено 49 случаев заражения коронавирусом, отмечает Euronews. Попасть в Шулуты теперь можно через единственный КПП, где круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Въезд разрешён только медицинским работникам и поставщикам продовольствия и медикаментов. По данным администрации района, путь на «свободу» сельчанам откроют только тогда, когда все заразившиеся полностью поправятся.


Сюжет опубликовали не только в Сети, но и показали собственно на телеканале.

- В первый раз увидел новости о Бурятии на телеканале Euronews, - поделился в паблике «Аноним 03» местный житель.
коронавирус телевидение
 
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