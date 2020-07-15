Число случаев заражения COVID-19 перевалило за 3,5 тысячи
В Бурятии число случаев заражения коронавирусом перешагнуло за отметку «3500», достигнув на утро 15 июля 3522. Из них по Улан-Удэ – 1986. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что за сутки диагноз подтвердили ещё у 41 человека.
Из 41 новых случаев COVID-19: 12 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- Круг контактных лиц составляет 1136 человек, все лабораторно обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 815 тыс. кв.метров, - сообщили в республиканском оперштабе.
С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2676 человек, в том числе 50 выздоровели накануне.
Умерли за всё время 32 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», два последних летальных случая произошли накануне, 14 июля – скончались 71-летняя женщина и 64-летний мужчина.
На сегодняшний день проходят лечение в стационарах республики 389 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 425 пациентов с лёгкой формой заболевания.
Среди госпитализированных 21 ребёнок.
В реанимации находятся 15 тяжёлых пациентов, все взрослых, из них на ИВЛ – четверо.
- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято 392, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 389, свободно 582 коек. Занятость коечного фонда больными – 40,2 %, - уточнили в оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о двух заболевших COVID-19 после похорон, которые прошли в кяхтинском селе. Несмотря на ограничительные мероприятия, на похороны съехались почти 100 человек из нескольких районов.
Ухудшается ситуация в Северо-Байкальском районе и в городе Северобайкальск, где в том числе заразились сотрудники Нижнеангарской центральной районной больницы.
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 41 человека
Происшествия, Фото:
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