Сразу две смерти зафиксированы 14 июля
Во вторник, 14 июля, в Бурятии произошло ещё два летальных случая среди больных коронавирусом. Скончались 71-летняя пенсионерка и 64-летний мужчина.
- 14 июля в республиканской инфекционной больнице умерла пациентка 71 года с коронавирусной инфекцией тяжёлой степени, на фоне ожирения. Она находилась в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ в течение 14 дней, - сообщили в республиканском оперштабе.
В тот же день в стационаре по улице Солнечная умер пациент 64 лет, также с тяжёлой формой COVID-19. Он имел сопутствующие заболевания – ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, гипертонию. Мужчина находился на ИВЛ с 9 июля.
Эти смерти стали 31-м и 32-м летальным исходом среди больных коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30-й пациент умер днём ранее, 13 июля, мужчине было 53 года.
На утро 15 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 3522, за сутки диагноз подтвердили ещё у 41 человека.
В Бурятии умерли ещё двое больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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