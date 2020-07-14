Смерть наступила ночью
В Бурятии умер ещё один пациент, заражённый коронавирусом. Эта смерть стала 31-й по счёту. Скончалась жительница Бичурского района.
Группа «Бичура-инфо» уточняет, что смерть наступила в ночь с 13 на 14 июля, потому ещё не вошла в статистические отчёты этого дня. Более точная информация об умершей женщине появится завтра утром, когда будет сформирована сводка за сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 13 июля, в Бурятии скончался 53-летний больной коронавирусом. Болезнь у него протекала в тяжёлой форме на фоне ожирения.
В Бурятии умер 31-й больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
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