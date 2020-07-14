30-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии

30-й пациент с коронавирусом скончался в Бурятии накануне, 13 июля. Умершему мужчине было 53 года. Последние дни перед смертью он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
- 13 июля в республиканской клинической инфекционной больнице умер 53-летний пациент с новой коронавирусной инфекцией тяжёлой степени на фоне ожирения. Пациент находился на лечении в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ пять дней, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 12 июля, в один день умерли сразу две пациентки с коронавирусом.
Отметим, чаще всего умирают больные пенсионного возраста.
Самому пожилому умершему больному с коронавирусом в Бурятии было 90 лет. Самой молодой – 43 года. Четыре умерших были старше 50, но младше 60 лет. Семерым скончавшимся было от 60 до 70 лет. В возрасте от 70 лет умерли шесть человек. Девять человек были старше 80 лет.
На утро 14 июля в Бурятии зарегистрировано уже 3481 случай заражения коронавирусом (+32 за сутки).
Самому пожилому умершему больному с коронавирусом в Бурятии было 90 лет. Самой молодой – 43 года. Четыре умерших были старше 50, но младше 60 лет. Семерым скончавшимся было от 60 до 70 лет. В возрасте от 70 лет умерли шесть человек. Девять человек были старше 80 лет.
На утро 14 июля в Бурятии зарегистрировано уже 3481 случай заражения коронавирусом (+32 за сутки).