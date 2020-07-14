30-й пациент с коронавирусом умер в Бурятии





Отметим, чаще всего умирают больные пенсионного возраста.



Самому пожилому умершему больному с коронавирусом в Бурятии было 90 лет. Самой молодой – 43 года. Четыре умерших были старше 50, но младше 60 лет. Семерым скончавшимся было от 60 до 70 лет. В возрасте от 70 лет умерли шесть человек. Девять человек были старше 80 лет.



На утро 14 июля в Бурятии зарегистрировано уже 3481 случай заражения коронавирусом (+32 за сутки).

