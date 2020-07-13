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Присяжные оправдали жителя Бурятии за взятку полицейскому

Присяжные оправдали жителя Бурятии за взятку полицейскому
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Присяжные признали мужчину виновным в гибели приятеля, но не во взятке

В Бурятии Баунтовский районный суд рассмотрел первое уголовное дело с участием присяжных заседателей. Подсудимый обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего, а также в даче взятки полицейскому. По даче взятки вынесли оправдательный вердикт.

Осенью 2018 года двое друзей распивали спиртное. Один из них избил приятеля руками и неким тупым твёрдым предметом. Он нанёс семь ударов по голове, шее и лицу, а также пять ударов – по телу, рукам и ногам. Мужчина от полученных повреждений скончался.

По версии следствия, убийца передал 20 тысяч рублей стражу полицейскому, вложив деньги в Уголовный кодекс России, а также обещал дать ещё 60 тысяч. Следствие полагало, что взятка предназначалась за оказание помощи в квалификации его действий по менее тяжкой статье, а также за, чтобы его оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. При этом он признан присяжными заслуживающим снисхождения. Что касается преступления, предусмотренного по статье «Дача взятки», вменённому подсудимому, присяжные признали это не доказанным, - сообщили в пресс-службе Баунтовского суда.

В итоге приговором суда мужчине назначено восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год.

По обвинению в даче взятки он оправдан, ввиду вынесения в отношении его коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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